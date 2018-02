Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Margot Käßmann, "Denn er hat seinen Engeln befohlen" von Felix Mendelssohn Bartholdy

WDR 4 Erstklassisch | 24.12.2017 | Länge: 01:14 Min.

Es gibt ja Berufe, in denen kommt man häufiger mit klassischer Musik in Kontakt, als in anderen. Als Theologin hat man – was das angeht – über die Feiertage eine Menge zu tun und dadurch auch die Gelegenheit, "alte Meister" als Kraftquelle mit in die Kirche zu nehmen. Für Margot Käßmann wäre das zum Beispiel "Denn er hat seinen Engeln befohlen" von Felix Mendelssohn Bartholdy. | audio