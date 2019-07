Audio: WDR 4 Zoogeschichten: Gesundheitscheck für Nashörner

Füße zeigen, auf Kommando drehen oder sich in die Ohren schauen lassen. Ein Nashorn macht so etwas natürlich nicht einfach so mit, ist ja auch kein Zirkustier. Tierpflegerin Hanna Ascherfeld aus der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, trainiert die Tiere regelmäßig für medizinische Notfälle. Die Nashörner vertrauen ihr und so lassen sie sich besser untersuchen. Autor: Olaf Tack. | audio