Audio: Glückwunsch, Klaus Maria Brandauer

WDR 4 Glückwunsch | 22.06.2018 | Länge: 02:15 Min.

Er hat die Könige Shakespeares gespielt, war der Widersacher von Sean Connery in "Sag niemals nie" und hat Meryl Streep in "Jenseits von Afrika" geküsst. Klaus Maria Brandauer ist einer der bedeutendsten Theater- und Filmschauspieler unserer Zeit. Er gilt als exzentrisch aber vor allem als genial. Am 22. Juni 2018 feiert er seinen 75. Geburtstag. Autor: Andrea Klasen. | audio