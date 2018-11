Audio: Märchenhafte Aussichten auf der Bislicher Insel bei Xanten

WDR 4 Spaziergang | 04.11.2018 | Länge: 02:31 Min.

Am Niederrhein, am Rande von Xanten, existiert eine der größten und schönsten Auenlandschaften – die "Bislicher Insel". In diesem Naturparadies wird jede Jahreszeit in ihrer Pracht und Fülle sichtbar. Autor: Claudia Kracht. | audio