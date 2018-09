Audio: Fahrradkurs für Erwachsene in Lünen

WDR 4 Gut zu wissen | 15.09.2018 | Länge: 01:47 Min.

Radfahren ist eigentlich kinderleicht. Von wegen! Wenn man es als Kind nicht gelernt hat, kann es ganz schön schwierig sein. In Lünen im Kreis Unna bietet deshalb der heimische Fahrradclub (ADFC) zweimal in der Woche einen Radfahrkurs für Erwachsene an. Trainiert wird zunächst das Aufsteigen, das Gleichgewicht halten und natürlich Bremsen. Nach sechs Wochen soll das Fahrradfahren dann klappen. Autor: Olaf Tack. | audio