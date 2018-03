Audio: Neuer Trend: Markthallen in NRW

WDR 4 Gut zu wissen | 24.03.2018 | Länge: 02:29 Min.

Es gibt sie in Kopenhagen, Valencia oder Rotterdam: große, schicke Markthallen in denen man jeden Tag von früh bis spät frische Lebensmittel einkaufen kann. Jetzt sollen diese beliebten und trendigen Markthallen auch zu uns nach NRW kommen - gleich zwei Städte in Nordrhein-Westfalen wollen jetzt bei sich auch so eine Markthalle haben und zwar Mönchengladbach und Bochum. Autor: Kyra Marina Preuß. | audio