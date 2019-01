Audio: Mompox - eine sehr alte kolumbianische Schönheit

WDR 5 Mit Neugier unterwegs - Das Reisemagazin | 12.01.2019 | Länge: 20:44 Min.

Mompox - das war früher eine bedeutende Kolonialstadt am Río Magdalena in Kolumbien. Die Spanier lagerten das Gold aus dem Landesinneren dort, bevor sie es nach Europa verschifften und bezahlten dafür in Gold. | audio