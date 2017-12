Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die ultimative First AID Spenden-Gala

WDR 2 Zugabe - Beiträge | 13.12.2017 | Länge: 02:42 Min.

Adventszeit - Spendenzeit. Und wird es nicht langsam mal Zeit, dass wir alle auch einmal an uns persönlich denken? Zugabe-Autor Tobias Brodowy hat das mal ganz einfach übernommen. Denn wenn jeder an sich denkt, dann ist doch an alle gedacht. | audio