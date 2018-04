Audio: Fritz Eckenga: Streikgedanken

WDR 2 Kabarett | 11.04.2018 | Länge: 02:41 Min.

Alle Räder standen still, na jedenfalls nicht die Renn-, Holland- und sonstigen Räder, inkl. Pedelecs und E-Bikes. Aber sonst: nix rollte nix mehr und auch in den Kitas blieb es still. Gedanken zum Streik und dazu, was das Pendlervolk sich vielleicht wünschen könnte, von WDR 2 Kabarettist Fritz Eckenga. Autor/-en: Fritz Eckenga. | audio