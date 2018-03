Audio: Service Literatur: Aktuelle Kriminalromane

WDR 5 Scala - Bücher | 20.03.2018 | Länge: 06:45 Min.

Diesmal hat unsere Krimiexpertin Ingrid Müller-Münch abgrundtief in die Psychokiste gegriffen. Sie hat zwei US-amerikanische Krimis mitgebracht, die an Spannung nichts zu wünschen übrig lassen, - ohne dass einem gleich die Kugeln nur so um die Ohren fliegen. Dafür gibt es Nervenkitzel vom Feinsten. | audio