Popstars – Spuren in NRW: Westernhagen in Düsseldorf

WDR 4 Alles Musik. . 02:00 Min. . Verfügbar bis 02.08.2023. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Heute geht's um einen der bekanntesten deutschen Künstler. Gelebt hat er in Hamburg, Berlin, in New York und Kapstadt. Aber auf die Welt kam er Ende der vierziger Jahre in Düsseldorf: Marius Müller-Westernhagen.

