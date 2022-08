Popstars – Spuren in NRW: Grönemeyer in Bochum

WDR 4 Alles Musik. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 02.08.2023. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Der Name der Stadt allein reicht schon aus, um zu wissen, wer hier unterwegs war: in Bochum. Herbert Grönemeyer hat später in Köln gelebt, in Hamburg, Berlin und London. Und doch ist und bleibt er Bochumer.

