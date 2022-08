Popstars – Spuren in NRW: Gianna Nannini in Wolperath

In einem ehemaligen Schweinestall in Wolperath entstanden in den Siebzigern und Achtzigern jede Menge Hits. Der in dieser Zeit angesagte Produzent Conny Plank lockte internationale Stars nach Wolperath. Zum Beispiel Gianna Nannini.

