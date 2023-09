Paul McCartney als Maler in Siegen

"Paul McCartney - Paintings" ist 1999 McCartneys erste Ausstellung mit rund 80 Gemälden und die zeigt der Ex-Beatle nicht in New York, London oder Tokio. Sondern bei uns in Nordrhein-Westfalen, in Siegen.

