Neues von Elton John: "The Lockdown Sessions"

WDR 4 Alles Musik. . 02:13 Min. . Verfügbar bis 23.10.2022. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Auf seinem neuen, so nicht geplanten Album singt Elton John über die Corona-Pandemie und ihre Folgen: "The Lockdown Sessions" enthält 16 Songs, die in den letzten Monaten gezwungenermaßen in Quarantäne entstanden.

