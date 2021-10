Neues von Duran Duran: "Future Past"

WDR 4 Alles Musik. . 02:51 Min. . Verfügbar bis 26.10.2022. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

In den 80ern hingen sie als Starschnitt an der Wand, in den 90ern landeten sie mit neuem Sound weitere Hits. Danach haben Duran Duran kontinuierlich Alben veröffentlicht – allerdings ohne vergleichbaren Erfolg. Mit ihrem 15. Studioalbum "Future Past" wollen sie nun an alte Zeiten anknüpfen.

