Audio: Mark Knopfler: Neues Album "Down The Road Wherever"

WDR 4 | 19.11.2018 | Länge: 02:38 Min.

Mark Knopfler, der ehemalige Kopf der Dire Straits, hat schon oftmals bewiesen, dass er ein begnadeter Gitarrist und Geschichtenerzähler ist. Jetzt legt der Musiker aus Newcastle sein neuntes Soloalbum vor – "Down The Road Wherever" – und wartet mit faustdicken Überraschungen auf. Autor: Marcel Anders. | audio