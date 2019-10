Quentin Tarantino, der König des filmischen Zitats

WDR 4 Soundtrack. . 55:12 Min. . Verfügbar bis 24.10.2019. WDR 4.

Für einen Filmkenner sind Tarantinos Filme eine Fundgrube für versteckte Zitate. In mancher Filmszene finden sich Anklänge an den Italowestern, in anderen welche für Martial-Arts-Streifen. Soundtrack stellt Tarantinos Filme vor, angefangen mit "Reservoir Dogs" aus dem Jahr 1992 bis zu seinem neuesten Film "Es war einmal in Hollywood".