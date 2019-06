Audio: Warp-Records

WDR 5 Musikbonus . . 56:55 Min. . WDR 5.

Warp steht für Weird And Radical Projects. Aber auch als Akronym für We Are Reasonable People. Und beides trifft ziemlich gut auf das britische Independent-Label zu, das in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert.Moderation: Nina Meuters | audio