Legenden: Das Vermächtnis des John Lennon

WDR 4 Legenden. . 55:10 Min. . Verfügbar bis 16.12.2020. WDR 4.

Vor 40 Jahren, am späten Abend des 8. Dezember 1980, wurde John Lennon vor seinem Haus in New York erschossen. Der Attentäter, Mark Chapman, hatte eine Platte signieren lassen und zog dann eine Pistole.