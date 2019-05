Audio: Mein Körper, meine Daten (4/4) - Selbstbestimmung

WDR 5 Tiefenblick: Mein Körper, meine Daten . . 26:16 Min. . WDR 5.

In der Medizin der Zukunft sollen Daten so reibungslos wie möglich fließen: vom Patienten zur Krankenkasse, zum Arzt, zur Klinik, zu Forschern. Was passiert, wenn der Patient in einer vernetzten Klinik behandelt wird und seine Patientenakte offenlegen muss? Kann er davon profitieren und gleichzeitig seine Datenautonomie behalten? // Von Martin Hubert // Produktioin: WDR 2019 // www.radiofeature.wdr.de | audio