The Four Tops - Reach out, I'll be there

WDR 4 Hugo Egon Balder. . 01:02 Min. . Verfügbar bis 07.06.2022. WDR 4. Von Hugo Egon Balder.

Hugo Egon Balder erzählt Geschichten und Anekdoten rund um einen Lieblingshit und seine Entstehung: "Reach out, I'll be there" von The Four Tops.

Audio Download .