Schutz vor Sonnenbrand

Hirschhausens Sprechstunde. . 02:07 Min. . Verfügbar bis 30.08.2022. WDR 4. Von Eckart von Hirschhausen.

Einen Sonnenbrand haben sich in diesem Jahr deutlich weniger Menschen in Deutschland geholt als sonst im Sommer - das ist wohl das Gute an diesem doch eher durchwachsenen Wetter. Nach wie vor ranken sich viele Mythen um das Thema Sonnenbrand. Was dran ist, verrät Dr. Eckart von Hirschhausen.

