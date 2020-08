Klever Schüsterken

WDR 4 Heimatgeschichten. . 02:15 Min. . Verfügbar bis 13.08.2021. WDR 4. Von Matthias Kastning.

In unseren Heimatgeschichten aus Nordrhein-Westfalen bringen wir Ihnen unsere Heimat näher. Wir erzählen Geschichten über Denkmäler, berichten von Sagen und Anekdoten und was hinter so manchem Gedenkstein steckt. Heute geht es dafür an die deutsch-niederländische Grenze in die Stadt Kleve.

Audio Download .