WDR 4 Heimatgeschichten

Die WDR 4 Heimatgeschichten erzählen Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, wie man sie so vielleicht noch nie gehört hat - wie in Wuppertal das Heroin gefunden wurde, warum auf dem Richmodisturm am Kölner Neumarkt Pferde zu sehen sind, oder welche Geschichte sich hinter dem Jörgenstein in Bochum verbirgt. | mehr