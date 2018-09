Audio: Dorfgemeinschaft in Asendorf

WDR 4 Beste Nachbarn | 15.09.2018 | Länge: 02:00 Min.

Gute Nachbarn sind Gold wert – beste Nachbarn unbezahlbar! In Kalletal in Ostwestfalen-Lippe gibt es eine Dorfgemeinschaft, die das lebt. Sie haben sie in Asendorf-Herbrechtsdorf gegründet, um Alt und Jung an einen Tisch zu bringen und miteinander etwas auf die Beine zu stellen – für alle Nachbarn. | audio