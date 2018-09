Foodsharing - Aufbruch am Arrenberg

WDR 4 Beste Nachbarn | 07.09.2018 | 01:33 Min.

Am Arrenberg in Wuppertal-Elberfeld geht das Teilen unter Nachbarn weit hinaus: Hier macht die Nachbarschaft sogenanntes "Foodsharing", also "Lebensmittel-Teilen". Das heißt: Lebensmittel, die noch gut sind, werden weitergegeben und zwar kostenlos. Einmal in der Woche wird ein Raum des Nachbarschaftsbüros "Aufbruch am Arrenberg" zum gemütlichen Tante Emma-Laden.