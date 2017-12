Zu Besuch bei Jeff Lynne

WDR 4 | 30.12.2017 | 02:41 Min.

Jeff Lynne zählt zu den erfolgreichsten Rockmusikern aller Zeiten: Mit seinem Electric Light Orchestra – kurz ELO – hat er 50 Millionen Alben verkauft. Am 30. Dezember wird der gebürtige Brite 70 Jahre alt und hat uns ein rares Interview gewährt – in seinem Bungalow-Studio in Los Angeles. Autor: Marcel Anders.

