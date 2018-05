Audio: Die Geschichte zu "I want to know what love is" von Foreigner

"Du kannst den besten Song haben, solange er nicht entsprechend interpretiert wird, kommt nichts dabei heraus," ist sich Mick Jones sicher. Der Gründer, Gitarrist und Boss von Foreigner ist Komponist des Welthits "I Want To Know What Love Is" und hatte in der Tat Mitte der 80er genau den richtigen Sänger: Lou Gramm. Autor: Thomas Steinberg. | audio