WDR 4 Retro-Medientipp: "Apollo 10 ½: Eine Kindheit im Weltraumzeitalter"

WDR 4. . 02:01 Min. . Verfügbar bis 19.04.2023. WDR 4. Von Robert Bales.

Ob in der "Before"-Filmtrilogie oder auch in "Boyhood": Der amerikanische Regisseur Richard Linklater beobachtet gerne Jugendliche beim Erwachsenwerden. In seinem neuesten Film geht es nun um das Jahr der Mondlandung 1969. Es kommt alles darin vor, was auch wir in den 60ern erlebt und geliebt haben.