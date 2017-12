WDR 4 Geschenketipp: Chemiebaukasten

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: 1977: Eröffnung der Bobbahn in Winterberg

WDR 4 Meilensteine und Legenden | 10.12.2017 | Länge: 02:30 Min.

Warum heißt der Bob eigentlich Bob? Wissen sie's? Die Engländer sind Schuld. "To bob" heißt "sich rasch hin und her bewegen". Und so glaubten die ersten Bobfahrer, wenn sie in ihrem Gefährt saßen, selbigem deutlich mehr Schwung geben zu können. Damals fuhr man noch über Waldwege. Heute geht's durch künstliche Eiskanäle und einer davon steht bei uns – in Winterberg. Am 10. Dezember 2017 wird die Millionen-Rutsche 40 Jahre alt. Autor: Arndt Brunnert. | audio