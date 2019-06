"Walking to New Orleans" von George Benson

Bekannt für jazz-soulige Klänge, feierte George Benson, einer der besten US-Gitarristen, weltweit Erfolge, u.a. mit Songs wie "Give Me The Night", "Turn Your Love Around" oder seiner Fassung von "On Broadway". Jetzt präsentiert der 76 Jährige ein Album voller Blues-Rock'n'Roll-Klassiker. Autor: Thomas Steinberg.

