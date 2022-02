Voll die 80er – Kultkino aus den USA

WDR 4 Ab in die 80er. Von Robert Bales.

Die 80er Jahre haben uns ganz großes Kino geschenkt. Kultfilme, die noch ohne Computertricks auskommen mussten. In Filmen wie "Stirb langsam" oder "Zurück in die Zukunft" war alles noch von Hand gemacht – und "E.T." eine echte Puppe.

Man hat sich viel Mühe gegeben, weshalb die Filme vielleicht auch so spektakulär waren.

