Tina Turner: die spirituellen Jahre

WDR 4. . 02:49 Min. . Verfügbar bis 25.11.2020. WDR 4.

Weit weg vom "Privat Dancer" oder "Simply The Best". 70 Jahre alt war Tina Turner, als sie 2009 in der Schweiz mit einer Yoga-Lehrerin und mit einer Mantra-Sängerin gemeinsam ein Album aufnahm: "Beyond".Tina Turner spricht dort ihre Texte, wiederholt Zeilen gebetsmühlenartig wie ein Mantra. Autor: Oliver Rustemeyer.

Audio Download .