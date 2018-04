The Analogues: Beatles-Projekt mit Originalinstrumenten

WDR 4 | 25.04.2018 | 02:47 Min.

Seit einigen Jahren füllt in den Niederlanden eine Band, "The Analogues", große Konzertsäle. Sie spielen Beatles-Songs in großer Besetzung mit Originalinstrumenten und wollen jetzt auch die deutschen Beatles-Fans erobern. Autor: Helmut Brasse.

Audio Download .