Roger Daltrey mit neuem Album: "As Long As I Have You"

WDR 4 | 11.06.2018 | 02:50 Min.

Roger Daltrey ist 74 und sein letztes Album liegt über ein Vierteljahrhundert zurück. Da konnte man nicht zwangsläufig mit einer neuen Veröffentlichung rechnen. Mit seinem neuesten Album "As Long As I Have You" kehrt der Engländer zu seinen Anfängen zurück. Autor: Oliver Rustemeyer.

Audio Download .