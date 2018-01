Retro im Trend

WDR 4 | 18.01.2018 | 02:33 Min.

Ein Discounter bietet Kaffeefilter aus Porzellan an - zum Handaufbrühen. Auf der Straße rollen Autos in runden Formen und knalligen Farben, Jeans mit Schlag sind auch wieder in. Retro heißt dieser Look, der uns Mode, Möbel, Gegenstände aus vergangenen Zeiten heute wieder schmackhaft machen will. Autor: Ariane Hoffmann.

Audio Download .