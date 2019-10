Prince Autobiografie: "The beautiful ones"

Das Leben einer Legende, eines Superstars und eines Mannes, der Musikgeschichte geschrieben hat – das kann man ab dem 29. Oktober nachlesen: "The beautiful ones" heißt die Autobiografie von Prince. Der Sänger verstarb 2016 überraschend, hatte vor seinem Tod intensiv an seinem Buch gearbeitet – wir erfahren viele Dinge auch zwischen den Zeilen über den großen Künstler. Autorin: Katharina Wilhelm.

