Poesie und Peinlichkeiten – Das Jahr mit Trump in Tweets und Tön

WDR 4 | 31.12.2018 | 02:42 Min.

Das zweite Jahr seiner Amtszeit hat Trump aus seiner Sicht bestens hingelegt. Okay, andere Menschen sehen das anders – viele andere Menschen. Manches, was Trump so gemacht und gesagt hat, fiel sehr weit aus allen diplomatischen Rahmen. Autor: Sebastian Schreiber.

Audio Download .