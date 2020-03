Patricia Kelly "One more year"

WDR 4. . 02:20 Min. . Verfügbar bis 04.03.2021. WDR 4. Von Oliver Rustemeyer.

Patricia Kelly, drittälteste der Kelly Family, entschied sich vor zehn Jahren für ein erstes Soloalbum. Noch während der Produktion wurde sie konfrontiert mit der Diagnose Brustkrebs. Eine Krankheit, an der ihre Mutter früh gestorben war. Patricia Kelly hat den Krebs überlebt. Diese Erfahrung hat ihr Leben verändert – und auch ihre Musik. Das kann man auf dem neuen Album "One More Year" hören.

Audio Download .