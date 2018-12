Offene Weihnacht in Münster

WDR 4 | 21.12.2018 | 02:08 Min.

Es gibt sehr viele Menschen, die allein sind oder die keine Idee haben, wie sie den Heiligabend verbringen können. Für all diese Menschen gibt es in vielen Städten, wie etwa in Dortmund und Köln offene Weihnachtsfeiern. Auch in Münster hat die Offene Weihnacht schon längst Tradition. Eingeladen ist jeder, ob obdachlos oder emeritierter Professor. Und sehr viele Menschen nutzen das Angebot. Autor: Nicole Albers.

Audio Download .