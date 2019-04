Audio: Neues Album von Mike & the Mechanics: "Out of the blue"

Neben drei neuen Songs sind auf "Out of the blue" acht der größten Hits von Mike & the Mechanics aus knapp 35 Jahren. Allerdings nicht in den Originalversionen. Damals ließ Bandgründer und Genesis-Gitarrist Mike Rutherford noch Paul Carrack und den mittlerweile verstorbenen Paul Young für sich singen. Ersetzt wurden beide vor zehn Jahren an den Mikros von Popstar Andrew Roachford und Musical-Star Tim Howar. Live haben sie die alten Hits schon oft gesungen, jetzt fürs Album endlich im Studio. Autor: Oliver Rustemeyer. | audio