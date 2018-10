Neues Album von Tom Odell

WDR 4 | 29.10.2018 | 02:49 Min.

Der britische Sänger Tom Odell ist vielen vor allem durch "Another love" bekannt. Nun hat er ein neues Album veröffentlicht; "Jubilee Road" handelt von einer Straße im Osten Londons, in der er ein Jahr gelebt und komponiert hat. In dieser Zeit hat Odell seine Nachbarn genaustens studiert und konnte so ein musikalisches Spiegelbild der britischen Gesellschaft schaffen. Autor: Andreas Herkendell.

