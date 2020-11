Land & lecker: Katrin Nowicki-Heßmann – Ein Ferienhof in Schmallenberg

WDR 4. . 02:09 Min. . Verfügbar bis 08.11.2021. WDR 4. Von Andrea Halter.

Katrin Nowicki-Heßmann lebt mit ihrem Mann Christian, den drei gemeinsamen Kindern und ihren Eltern auf dem Birkenhof und führt die Familientradition fort. Nach mehrjährigen Zwischenstationen in New York und Amsterdam ist sie wieder an den Ort zurückgekehrt, der für sie der schönste auf der ganzen Welt ist.

