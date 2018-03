Audio: Liedermacher in den 70ern

WDR 4 | 18.03.2018 | Länge: 03:11 Min.

Popmusik kann oft oberflächlich und trivial sein. Ist ja auch nicht ganz einfach, Weltpolitik in ein dreieinhalbminütiges Lied zu stecken. Und doch gab es sie: die Zeit, in der Popmusik politisch wurde. In der die Gitarre bei Konzerten auch schon mal nach fünf, sechs Liedern zur Seite gestellt wurde, um spontan stundenlang über Gott und die Welt zu diskutieren. Autor: Oliver Rustemeyer. | audio