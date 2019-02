Audio: Ein letztes Mal Sperrmüll umsonst

WDR 4 | 14.02.2019 | Länge: 01:35 Min.

In Delbrück, in Ostwestfalen-Lippe, hat der Frühjahrsputz sehr viel früher begonnen als üblich. Seit Anfang des Jahres haben sich Berge von Sperrmüll an den Straßen aufgetürmt. Der Grund dafür ist denkbar einfach: Ab diesem Jahr müssen die Delbrücker für die Abholung bezahlen, 30 Euro. | audio