Helfen beim Kirchentag

WDR 4. . 01:39 Min. . WDR 4.

Nächste Woche, am 19.6.2019, startet der Evangelische Kirchentag in Dortmund. Und damit dieses Großereignis fluppt, werden rund 4.000 ehrenamtliche Helfer im Einsatz sein. Ab heute reisen die ersten Ehrenamtler an. WDR 4-Reporterin Ulrike Modrow hat sie vorab beim großen Kennenlern- und Vorbereitungstreffen getroffen. Autor: Modrow Ulrike.

Audio Download .