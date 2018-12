Heimspiel der "Ladies in Black" im Europapokal

WDR 4 | 05.12.2018 | 01:38 Min.

Viele Menschen in Aachen sind heute Abend (05.12.2018) im Volleyball-Fieber. Dann wird das Bundesliga-Team der "Ladies in Black" ihr erstes Heimspiel im Europapokal bestreiten. Das Hinspiel beim portugiesischen Tabellenführer Famalicao haben sie bereits mit 3:0 gewonnen - also ist die Hoffnung groß, dass Aachens Volleyballerinnen eine Runde weiterkommen. Autor: Marc Eschweiler.

