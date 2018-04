Glückwunsch, Willie Nelson!

Rund 120 Alben hat Willie Nelson rausgebracht, 12 Grammys hat er geholt, in mindestens zwei Dutzend Filmen und Fernsehserien spielte er mit, und in Texas tragen bereits 79 Kilometer einer Autobahn seinen Namen. Ganz klar: Willie Nelson gehört zu den USA. Am 30. April 2018 wird der rebellische Countrymusiker 85 Jahre alt. Autor: Reinhard Kröhnert.

