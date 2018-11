Glamouröser Studiengang: Mode und Luxus

WDR 4 | 09.11.2018 | 01:28 Min.

Der Markt für Luxusgüter wächst stetig - und für viele junge Menschen wäre es ein Traum, in dieser Branche zu arbeiten. Genau auf diese jungen Menschen zielt ein Angebot der WIHOGA ab - also der Wirtschaftsschulen für Hotellerie, Gastronomie, Handel und Dienstleistungen. Dort gibt es am Wirtschaftsgymnasium ein neues Fach: Mode- und Luxusmanagement. Autor: Martin Wilger.

